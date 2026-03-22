Viele schimpfen und wittern „Geldmacherei“, manche steigen aufs Rad um: Die RHEINPFALZ hat sich in Frankenthal umgehört, wie Autofahrer mit den hohen Preisen umgehen.

Der Iran-Krieg geht weiter – mit Folgen für die Verbraucher. Die Preise an den Tankstellen steigen und steigen. Laut dem ADAC mussten Autofahrer am Samstag bundesweit im Schnitt 2,301 Euro pro Liter Diesel (Freitag: 2,291 Euro) zahlen, bei Super E10 2,083 Euro pro Liter (Freitag: 2,086 Euro); lokale Preisunterschiede sind möglich. Die RHEINPFALZ hat sich umgehört, was Autofahrer in Frankenthal zu den Preissteigerungen seit Beginn des Iran-Kriegs sagen.

„Wie mit normalem Einkommen leben?“

Camelia Varga (40) hat nur ein Wort dafür: „Katastrophe!“ Es sei unvorstellbar, dass die Preise so schnell so hoch gegangen seien. „Zu hoch“, findet sie. Vor vier Jahren habe sie noch für 75 Euro vollgetankt, jetzt koste das mehr als 100 Euro. Dazu zeigt sie den Tankbeleg, der 106 Euro ausweist. „Es passiert nichts, die Regierung greift nicht ein“, schimpft sie. „Wie sollen die Menschen mit normalem Einkommen leben? Lebensmittel, Strom, alles ist so teuer geworden“, sagt sie weiter.

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Josef Vogel (52) findet die Preise, „zu teuer für alle, die täglich mit dem Auto zur Arbeit müssen“. Er überlege zweimal, ob er es überhaupt noch benutze. Sonntagsausflüge fallen seitdem für die Familie aus. Bei gutem Wetter nutzt er das E-Bike für den Weg zur Arbeit. Zacharias Wygiera ist überzeugt, „die ganze Welt ist verkehrt“. Der 70-Jährige war nie ein Freund von Trump. Dass der zum US-Präsidenten gewählt wurde, sorgt bei ihm für Kopfschütteln: „Aber wir kleinen Menschen werden nicht gefragt.“

„Preise sind regelrechte Frechheit“

Sandra Wieland ist Physiotherapeutin. Die 51-Jährige findet die Benzinpreise eine „regelrechte Frechheit“ gegenüber den Leuten, die arbeiten gehen. Im Gespräch berichtet sie, dass auch sie ihre Patienten mit dem Auto besuche. „Momentan überlege ich mir zweimal, ob ich das Auto nehme“, sagt sie. Birgit Zintel fotografiert die digitale Anzeige mit den Kraftstoffpreisen mit ihrem Handy. Sie ist vor allem sprachlos, dass es in Deutschland im Vergleich zu Österreich eklatante Unterschiede bei den Preisen gebe. Ihr Sohn sei zuletzt in der Nacht Richtung Zillertal gefahren und habe an der Grenze die Anzeigentafel einer Tankstelle fotografiert.

Preise in Österreich deutlich niedriger

Das Foto zeigt sie der RHEINPFALZ. Super wurde auf der deutschen Seite der Grenze zu 2,509 pro Liter, die Sorte E10 zum Preis von 2,449 und Diesel für 2,499 Euro pro Liter verkauft, ist da zu sehen. Nach der österreichischen Grenze lag der Literpreis für alle drei Kraftstoffarten mehr als 50 Cent niedriger. „Wir waren doch sehr erstaunt über diese Differenz“, sagt Zintel pikiert.

Der 76-jährige Zimniak Bogdan resümiert: „Wir wollen gar keinen Krieg und wir sollten uns auch nicht beteiligen.“ Außerdem sorge er sich, weil Trump jetzt offenbar auch noch ein Auge auf Kuba werfe. Alles sei inzwischen ein globales Problem, urteilt er. Horst Schmid hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: „Das Ganze ist Geldmacherei der Konzerne.“ Der 87-Jährige ist seit einem halben Jahr pensioniert. Vorher habe er eine Fahrschule gehabt.

„Kuchen geht nur noch einmal im Monat“

Auch Traudel Hafner trifft die Preiserhöhung. Die 76-Jährige ist froh, dass sie „bei den horrenden Preisen“ als Rentnerin das Auto kaum noch braucht. Dann zeigt sie auf eine Tüte mit Kuchen und sagt, „das geht nur noch einmal im Monat. Ich backe jetzt wieder mehr selbst“. Kattian Caccamo ist froh, dass sie nah an der Innenstadt Frankenthals wohnt. Die 49-Jährige erhält zwar von der Firma ein Auto, aber weil alles so viel koste, nehme sie jetzt privat das Fahrrad.

Das sagen die Mineralölkonzerne

Die Pressestelle von Aral kommentierte auf Anfrage, „wir haben Verständnis für den Unmut der Autofahrer“. Aus Wettbewerbsgründen veröffentliche man jedoch keine Absatzentwicklungen. Maßgeblich für die Tankstellenpreise seien die Produktpreise für Kraftstoffe wie Benzin und Diesel und die Wiederbeschaffungskosten für Tankstellenbetreiber. Weiter heißt es, der Rohölpreis sei dabei ein Faktor unter mehreren.

Die Preise für Mineralölprodukte seien nach wie vor sehr volatil und abhängig von den angespannten geopolitischen Entwicklungen. Sie liegen aktuell über dem Niveau vor Beginn der Eskalation im Nahen Osten. „Wir beobachten die aktuelle geopolitische Lage intensiv. Zudem ist zu berücksichtigen, dass mehr als die Hälfte des Kraftstoffpreises auf Steuern und Abgaben entfällt“, schreibt der Konzern.

Er bittet um Verständnis, dass die Preisbildung an Tankstellen aus Wettbewerbsgründen nicht kommentiert wird und auch keine Prognosen abgegeben werden.

Tamoil: Kunden seien verständnisvoll und loyal

Die Pressestelle des Konzerns Tamoil, die die HEM-Tankstelle an der Wormser Straße betreibt, hat geantwortet, „Kunden in Frankenthal und auch an allen anderen HEM-Tankstellen reagieren überwiegend sehr verständnisvoll und loyal“. Die Mitarbeiter erlebten täglich, „wie entspannt und freundlich der Großteil der Kundschaft“ mit der aktuellen Preissituation umgehe.

Es sei zu beobachten, dass einige Kunden ihr Tankverhalten angepasst hätten, etwa indem sie bewusster auf den Zeitpunkt des Tankens achteten oder gezielt kleinere Mengen tankten. Weitere Konzerne, bei denen wir angefragt hatten, haben sich bis Redaktionsschluss nicht geäußert.