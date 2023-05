Wer zur Betreuung eines Schulkindes oder eines Unter-Zweijährigen die Dienste einer Tagesmutter in Anspruch nimmt, zahlt dafür in der Regel – abhängig vom Einkommen – einen monatlichen Kostenbeitrag. Für Geringverdiener wird jetzt eine Härtefallregelung geprüft. Für Kinder ab zwei Jahren ist das Angebot bis auf eine Verpflegungspauschale, wie sie auch in der Kita zu zahlen ist, beitragsfrei.

Bereits jetzt könnten Familien mit einem Einkommen unter 1500 Euro den monatlichen Beitrag über die Sozialleistungen erstattet bekommen, erläuterte der Leiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales, Jan Kardaus, im Haupt- und Finanzausschuss. Auf Antrag der Grünen soll geklärt werden, ob dieser bürokratische Zwischenschritt im Zuge einer Satzungsänderung wegfallen und der Beitrag direkt erlassen werden könne. Neben dem Einkommen bemessen sich die Betreuungskosten an der Anzahl der Kinder und dem Stundenbedarf. Eine Ermäßigung des Kostenbeitrages könnten allerdings alle Familien beantragen, unabhängig vom Einkommen. Nach einer Prüfung übernehme das Jugendamt die Zahlung ganz oder teilweise, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Eltern würden über diese Möglichkeit im Vermittlungsgespräch beraten.

Zusätzlich zu den Betreuungskosten zahlen Familien, deren Kind bei der Tagesmutter ein warmes Mittagessen bekommt, eine Verpflegungspauschale. Aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise soll diese laut Stadt von 56 auf 60 Euro (Kinder bis sechs Jahre) beziehungsweise 64,50 auf 70 Euro (Schulkinder) angehoben werden.

59 Kinder werden derzeit in Frankenthal und Umgebung von 23 Tagespflegepersonen betreut.

Noch Fragen?



Informationen und Formulare zur Kindertagespflege gibt es auf der Homepage www.frankenthal.de.