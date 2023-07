Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Angebot, das es so sonst in der Pfalz nicht gibt, schafft die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Frankenthal nach eigener Darstellung in der Tagespflege. Speziell auf die Bedürfnisse von Gästen mit erhöhten Einschränkungen und Betreuungsbedarf sind die Räume in der Schmiedgasse 47 ausgerichtet. Und es gibt noch freie Plätze.

Freundlich und hell: Das ist der erste Eindruck. In den Zimmern gibt es viele Fenster, vom Ruheraum haben die Gäste in der Tagespflege einen Blick auf die Terrasse und die Geranien im