Die Kindertagespflege soll ab Januar besser bezahlt werden. Allerdings lag der Stundensatz in Frankenthal mit fünf Euro auch unter dem, was andere Städte zahlen. Der Jugendhilfeausschuss begrüßte die geänderte Satzung, die noch vom Stadtrat abgesegnet werden muss.

Seit 2016 hat es bei der Tagespflege keine Veränderungen mehr gegeben, weshalb nunmehr die Vergütungssätze – aktuell fünf Euro pro Betreuungsstunde – angepasst worden seien, um die Attraktivität zu erhöhen „Im Vergleich zu anderen Kommunen lagen wir bisher weit zurück“, sagte der Beigeordnete Bernd Leidig (SPD). Im Schnitt seien die Geldleistungen für die Pflegepersonen um mehr als 20 Prozent angehoben worden. Darüber hinaus werden auch die Verpflegungspauschale und das Übernachtungsgeld erhöht.

14 Personen sind im Moment aktiv in der Tagespflege im Einsatz, wobei der Betreuungsumfang stark variiere. Bis zu fünf Kinder dürften gleichzeitig betreut werden. Darüber informierte Lisa-Marie Abel, stellvertretende Leiterin des Familienbüros, im Ausschuss. Von einem wichtigen Bestandteil in der Betreuungslandschaft sprach Leidig.

Ab drei Jahren hat Kita-Platz Vorrang

In der Satzung wird klargestellt, dass für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt die Betreuung in einer Kindertagesstätte der Kindertagespflege vorgeht. Nur wenn die notwendigen Betreuungszeiten von den Kitas nicht abgedeckt werden können, kann die Tagespflege ergänzend genutzt werden. Jan Kardaus, Leiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales, verwies in dem Zusammenhang auf die Bemühungen der Stadt, das Angebot an Kita-Plätzen weiter auszubauen. „Das geht aber nicht so schnell.“

Wesentliche Neuerung ist die Staffelung der Vergütungssätze, die nicht nur vom Betreuungsumfang, sondern künftig auch von der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen abhängt. Die Pflegepersonen sollen pro Kalenderjahr mindestens 20 Unterrichtseinheiten tätigkeitsrelevante Weiterbildungen bei qualifizierten Anbietern absolvieren. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhöht sich die Vergütung von 6,10 Euro pro Betreuungsstunde auf 6,30 Euro.