An vier Tagen in den Ferien – von 15. bis 19. August – können ältere Menschen an einem Ausflug nach Hertlingshausen teilnehmen. Die Tagesfahrten ins Schullandheim der Stadt organisieren Seniorenbüro und Seniorenbeirat gemeinsam. Die Fahrten starten um 10 Uhr, Teilnehmer werden an einer Bushaltestelle in der Nähe der eigenen Wohnung abgeholt und am Abend wieder dort abgesetzt. Rollatoren und zusammenklappbare Rollstühle können mitgebracht werden. Die Verpflegung – Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen – übernimmt das Schullandheim. Die Rückfahrt erfolgt gegen 18 Uhr. Begleitet werden die täglichen Fahrten jeweils von zwei Senioren, die auch die Tagesgestaltung übernehmen, und einem Erste-Hilfe-Helfer. Kosten pro Person: 22 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Anmeldung montags bis donnerstags, 8 bis 12 Uhr, unter 06233 89563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de. Das Seniorenbüro weist darauf hin, dass die Ausflüge erst nach Eingang der Anmeldungen organisiert werden. Wunschtermin seien nicht möglich.