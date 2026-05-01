Was macht Frankenthal aus? Zum Tag des Lokaljournalismus will die RHEINPFALZ die Stadt von A bis Z durchbuchstabieren – gemeinsam mit der Miss Strohhut und Lesern.

Was ist das Frankenthaler Lebensgefühl? Was ist die Identität dieser Stadt – und was macht sie aus? Am Dienstag, 5. Mai, ist „Tag des Lokaljournalismus“. Aus diesem Anlass will die Lokalredaktion der RHEINPFALZ Frankenthal durchbuchstabieren – von A bis Z. Das Frankenthal-Abc erstellen wir gemeinsam mit Botschaftern der Stadt und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

So funktioniert’s: Thomas Kehl, Präsident des Carnevalvereins Chorania, erarbeitet am Wochenende einen ersten Vorschlag für das Abc und stellt ihn der Redaktion zur Verfügung. Am Dienstag diskutieren Miss Strohhut Larissa Kießling und RHEINPFALZ-Redaktionsleiterin Claudia Wößner gemeinsam mit zwei Lesern darüber, ergänzen eigene Ideen und bringen Impulse ein, die ins Frankenthal-Abc einfließen. Beim Buchstaben S ist es noch einfach: S wie Strohhutfest, Strandbad und Schulen. Aber Q wie? Y wie? X wie? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge.

Plätze werden verlost

Zwei Leser können live dabei sein, die Plätze werden verlost. Diskutiert wird am Dienstag, 5. Mai, ab 17 Uhr in der Lokalredaktion. Wer mitmachen will, schreibt bis Sonntag, 3. Mai, eine E-Mail an redfra@rheinpfalz.de mit dem Stichwort „Frankenthal-Abc“. Die beiden Gewinner werden am Montag informiert. Vorschläge für das Abc können Sie ebenfalls bis Sonntag an redfra@rheinpfalz.de schicken – auch ohne am Dienstag vor Ort dabei zu sein.

Der „Tag des Lokaljournalismus“ soll die Bedeutung und Stärke der Berichterstattung vor Ort zeigen. „Lokaljournalismus ist demokratische Grundversorgung im Alltag. Ein eigener Tag setzt ein Zeichen für Wertschätzung, Qualität und Zukunft“, betont die Initiative, die hinter dem „Tag des Lokaljournalismus“ steht. Ihr gehören mehr als 30 Zeitungsverlage und Verbände an, darunter ist die RHEINPFALZ.