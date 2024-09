Zum Frankenthaler Herbstspektakel wird es am Samstag, 5. Oktober, 12 bis 16 Uhr, einen Tag der Vereine geben, mit dem die Vielfalt der Frankenthaler Vereinslandschaft sichtbar werden soll, so die Stadt in einer Mitteilung. Dafür wurde die Rückmeldefrist verlängert. Bisher sind demnach schon 15 Anmeldungen eingegangen.

Um noch mehr Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, habe die Verwaltung die Anmeldefrist bis zu diesem Donnerstag , 5. September, verlängert. Präsentieren können sich Vereine aus allen denkbaren Sparten – vom Sportverein bis zum Debattierclub – in Form eines Infostandes oder mit aktiven Programmpunkten, zum Beispiel Tanzdarbietung oder Vorstellung der Sportart beziehungsweise des Vereins auf der Hauptbühne. Gerne können sich die Vereine auch Mitmach-Aktionen einfallen lassen, um noch mehr Interessenten zu gewinnen, so die Mitteilung.

Anmeldungen nimmt die Frankenthaler Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger per E-Mail an ehrenamt@frankenthal.de entgegen. Organisiert wird der Tag durch die Ehrenamtskoordinatorin und den Bereich Kultur und Sport.