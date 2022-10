Als eine Möglichkeit ihr Angebot zu präsentieren, war der Tag der Vereine ursprünglich gedacht. Doch das Interesse an dem Veranstaltungsformat ist laut Verwaltung so gering, dass keine Fortsetzung geplant ist. Nur zwei der 63 Sport- und 160 anderen Vereine hätten sich in diesem Jahr für den Termin am 17. September angemeldet. Bereits 2018, als sich 21 Akteure an vier verschiedenen Orten in der Stadt beteiligten, sei die Resonanz – auch von Besucherseite – gering gewesen. Mit einer Zusammenlegung der Veranstaltung mit dem Tag des Sports 2018 und für dieses Jahr mit der Verlegung an einen zentralen Ort im Ostparkstadion und einer Begrenzung auf drei Stunden habe man auf Kritik der Beteiligten reagiert, informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss auf Anfrage der FWG. Die Freien Wähler hatten angeregt, den Tag der Vereine für kommendes Jahr in der Fußgängerzone zu organisieren. Dem erteilte Hebich eine Absage: Aufgrund des zweijährigen Turnus sei 2023 kein Termin geplant. Außerdem stehe bei diesem Angebot „der Aufwand in der Verwaltung in keinem Verhältnis zum Nutzen“.