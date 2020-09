Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Psyche der Menschen? Unter anderem um diese Frage geht es am „Tag der seelischen Gesundheit“ am Samstag, 26. September. Das Programm wird online übertragen.

Seit 20 Jahren veranstalten die Städte Frankenthal und Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam die „Woche der seelischen Gesundheit“. Sie wird von den Psychiatriekoordinatoren der Region gemeinsam mit den gemeindepsychiatrischen Diensten und Einrichtungen sowie den Volkshochschulen vor Ort organisiert.

In diesem Jahr ist der Ablauf nach Angaben der Veranstalter jedoch ganz anders: Wegen der Vorgaben, die angesichts der Corona-Pandemie gelten, finden keine Saalveranstaltungen mit Publikum statt. Das auf einen Tag verkürzte Programm wird aus dem Kulturzentrum Gleis 4 in Frankenthal von 10.30 bis 16 Uhr live übers Internet übertragen. Interessierte können über die Adresse www.woche-der-seelischen-gesundheit.de Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Aus der Tabuzone holen

Zum Auftakt um 10.30 Uhr geben Jörg Breitmeier, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Zum Guten Hirten in Ludwigshafen, und Bernd Leidig (SPD), Beigeordneter der Stadt Frankenthal, eine Einführung zum Thema „20 Jahre Woche der seelischen Gesundheit“. Breitmeier war Gründungsmitglied der Veranstaltungsreihe, die das Thema „seelische Erkrankungen“ aus der Tabuzone holen und auf Hilfsangebote in der Region hinweisen will.

Gegen 10.45 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Gemeinsam durch die Krise(n)“. Betroffene, Angehörige und Praktiker wollen über die Entwicklung der Gemeindepsychiatrie diskutieren und Wünsche für die Zukunft formulieren. Es diskutieren:

Esther Herrmann, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Rheinland-Pfalz,

Franz-Josef Wagner, Vorsitzender Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit,

Matthias Münch, Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Stadtklinik Frankenthal, und

Friedrich Straub, ehemaliger Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Stadtklinik Frankenthal bis 2012).

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Patrick Landua von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz. Die Zuschauer können online Fragen stellen, die der Moderator weitergibt.

Was bedeutet gute Versorgung?

Zum Hintergrund erklären die Veranstalter: Seit dem Jahr 2000 sei die psychiatrische Versorgungslandschaft deutlich vielseitiger geworden. Neben den Fachärzten und dem Angebot der psychiatrischen Institutsambulanzen gibt es heute Beratungsangebote zu vielen verschiedenen Themen wie zum Beispiel Internetsucht, Schulproblemen, Demenz.

Die Frage bleibe aber: Reicht das alles, um die Betroffenen gut zu versorgen, und was bedeutet überhaupt eine gute Versorgung? Wo sehen Angehörige, die sich oft jahrelang um erkrankte Familienmitglieder kümmern, die Hürden? Welche Unterstützung wünschen sich Ärzte? Auch die aktuelle Situation soll unter diesen Gesichtspunkten beleuchtet werden: Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die seelische Gesundheit, und was kann helfen?

Vater und seine Depression

Um 14 Uhr steht eine Lesung auf dem Programm: Katja und Uwe Hauck lesen gemeinsam aus ihrem Buch „Lieber Papa, bist Du jetzt verrückt? Mein Vater, seine Depression und ich“. Die zum Zeitpunkt der Buchentstehung 16-jährige Katja Hauck beschreibt, wie sie psychische Erkrankung ihres Vaters erlebt hat – ein Schicksal, das nach Schätzungen des Bundesfamilienministeriums in Deutschland rund 3,8 Millionen Kinder mit einem Elternteil in vergleichbarer Weise erleben. Ängste und Vorurteile führen zu einer Tabuisierung des Themas innerhalb und außerhalb der Familie.

Katja und Uwe Hauck haben in ihrem gemeinsamen Buch die Form des Briefwechsels gewählt und zeigen so, wie eine offene Auseinandersetzung zum Wohl der Familie mit dem Tabuthema „Psychische Erkrankung“ gelingen kann. Im Anschluss besteht auch hier die Möglichkeit, online Fragen zu stellen.

NOCH FRAGEN?