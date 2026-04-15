Entdecken und mitmachen: Die Stadtklinik Frankenthal lädt für Sonntag, 19. April, zum Tag der offenen Tür in ihren neuen Erweiterungsbau ein. Was die Besucher erwartet.

Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein Informations- und Mitmachprogramm mit Führungen, Fachvorträgen und Unterhaltung, berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. „Der Erweiterungsbau ist weit mehr als ein neues Klinikgebäude – er steht für ein klares Bekenntnis zur Gesundheitsversorgung vor Ort in der Stadt“, wird Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Nicolas Meyer ( FWG) in der Mitteilung zitiert. Er betont: „Hier wird sichtbar, wofür die Stadtklinik Frankenthal steht: für Nähe, Verlässlichkeit und medizinische Qualität auf hohem Niveau.“

Wer am Tag der offenen Tür durch die neuen Räume gehe, erlebe nicht nur moderne Architektur, sondern auch die Haltung dahinter – Offenheit, Orientierung und Menschlichkeit, sagt Meyer. „Mit dieser Investition sichern wir nicht nur Infrastruktur, sondern vor allem Versorgungssicherheit für die Menschen in unserer Stadt und der gesamten Region.“

Mitmachangebote und Führungen

Nach Angaben des Oberbürgermeisters wurden mehr als 51 Millionen Euro in den Neubau investiert. Davon entfielen mehr als 36 Millionen Euro auf Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz. „Der Erweiterungsbau ist ein starkes Zeichen der Verantwortung und des Vertrauens in die Zukunft unseres Klinikstandorts“, erläutert Meyer.

Das Programm beginnt um 11 Uhr und bietet laut Stadt bis in den Nachmittag hinein Führungen und Mitmachangebote. In der Psychiatrie finden regelmäßig geführte Stationsbegehungen statt: In der Station L („Allgemeine Psychiatrie“) erhalten Besucher um 11.30, 12.30, 13.30 und 15.30 Uhr Einblicke. Die Station M („Psychotherapie mit Mutter-Kind-Einheit“) bietet Führungen um 11.45, 12.45, 13.45 und 14.45 Uhr an. Ergänzend werden um 13 und 15 Uhr Kurzeinheiten in der progressiven Muskelentspannung angeboten.

Im Untergeschoss lädt die Kreativtherapie den ganzen Tag über zu verschiedenen Angeboten ein: Besucher können Tischtrommel-Sessions sowie Vokal- und Gesangseinheiten, Klangreisen und Klangbäder erleben. Parallel dazu finden im Vortragsraum ab 11.30 Uhr mehrere Fachvorträge statt. Den Auftakt macht ein Beitrag zur Rolle Frankenthals als „Keimzelle der Psychiatrie“, gefolgt von einem Vortrag zur Entwicklung der Geburtshilfe um 12.15 Uhr. Um 13.15 Uhr steht das Kinder-Notfall-ABC im Mittelpunkt, bevor um 14 Uhr Einblicke in die Akut-Geriatrie gegeben werden. Den Abschluss bildet um 15 Uhr ein Vortrag zum interdisziplinären Alterstraumatologiezentrum.

Im Neubau gibt es auf drei Geschossen 111 stationäre Betten und 20 tagesklinische Plätze. Foto: Aljosha Wohlgemuth/Pressestelle Stadt Frankenthal/oho

Neben diesen festen Programmpunkten gibt es zahlreiche ganztägige Mitmach- und Informationsangebote in allen Bereichen des Erweiterungsbaus. In der Psychiatrie können Besucher unter anderem einen Rauschparcours mit Simulationsbrillen durchlaufen, einen Alkoholtest durchführen oder Nada-Akupressur kennenlernen. Auch moderne Therapieformen wie die Tover-Tafel (Zaubertisch), ein Snoezelenraum (ein speziell gestalteter Raum zur Entspannung und Sinnesanregung durch Lichteffekte, Musik und Düfte) sowie tiergestützte Therapie werden vorgestellt. In der Geriatrie werden Bewegungs- und Gleichgewichtstests, Hirnleistungstraining sowie ein Alterssimulationsanzug angeboten, der typische Einschränkungen im Alter erfahrbar macht.

Chirurgische Techniken ausprobieren

Die Geburtshilfe öffnet ihre Bereiche ebenfalls ganztägig und bietet Führungen durch Kreißsäle, Wehen- und Patientenzimmer an. Ergänzt wird dies durch ein familienfreundliches Rahmenprogramm mit Babyfotografie, Babybauch-Malen, einer Teddysprechstunde, Kindertattoos sowie Kreativ- und Flohmarktangeboten. Informationsstände zu Stillberatung, Frühen Hilfen und weiteren Unterstützungsangeboten runden das Angebot ab.

Auch weitere Fachbereiche der Stadtklinik wie Chirurgie, Endoskopie und Pflegeausbildung präsentieren sich mit interaktiven Aktionen und Einblicken in den Klinikalltag. Besucher können unter anderem chirurgische Techniken an Modellen ausprobieren oder sich über Ausbildungswege und medizinische Versorgung informieren.

Der Neubau umfasst auf drei Geschossen insgesamt 111 stationäre Betten sowie 20 tagesklinische Plätze. Entstanden sind vier psychiatrische Stationen, eine geriatrische Station sowie moderne Bereiche für Geburtshilfe und Wöchnerinnenversorgung. Neben medizinischen Funktionen verfolgt der Neubau ein modernes architektonisches Konzept. Lichtführung, klare Orientierung und funktionale Struktur sollen Heilungsprozesse unterstützen und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten fördern.

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