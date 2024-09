Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen im Zivil- und Katastrophenschutz. Ortsbeauftragter Lukas Kalnik spricht mit Alois Ecker über Aufgaben und Einsätze. Außerdem verrät er, was die Besucher am Tag der offenen Tür am Samstag, 7. September, erwartet.

Herr Kalnik, beim Tag der offenen Tür dürfen die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des THW werfen. Was bekommen sie alles zu sehen?

Unseren Gästen bietet