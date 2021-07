Die Hockeyabteilung der TG Frankenthal veranstaltet am Samstag, 3. Juli, 10 bis 13 Uhr, auf dem Jahnplatz einen Tag der offenen Tür. Die TG will damit vor allem den Nachwuchs zwischen vier und zwölf Jahren für den Sport begeistern. „Es gibt verschiedene Stationen auf dem Platz, die Trainer der TG sind dabei“, sagt Stephan Decher, Sportlicher Leiter Jugend der TG. In spielerischer Form gehe es unter anderem um Schlägerhaltung und Zielschießen. „Die Kinder sollen erste Erfahrungen mit Schläger und Ball machen“, sagt Decher, der sich auf die erste Veranstaltung nach dem Lockdown freut.