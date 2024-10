Zum Tag der offenen Moscheen laden die Ahmadiyya Muslim Jamaat in die Noor-Moschee (Adam-Opel-Straße 17) und die IGMG Gemeinde in die Hicret Moschee (Siemensstraße 11) am Donnerstag, 3. Oktober, 13 bis 17 Uhr, ein. Beide Gemeinden freuen sich laut ihren Pressemitteilungen auf den Dialog mit den Nachbarn und Mitmenschen. „Der Tag der offenen Moschee steht bei uns unter dem Motto „Das Gebet – besinnt, belebt, verbindet“, so Nadir Idare, Vorsitzender des IGMG Moscheegemeinde. Die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde lädt ein zu einem Kinderfest. Um 15 Uhr findet hier ein Vortrag zum Thema „Das wahre Konzept des Kalifats“ mit einer Diskussion statt. Die Gemeinde feiert zudem das 100-jährige Bestehen der Glaubensgemeinschaft. Unter dem Dach des Koordinationsrats der Muslime (KRM) nehmen bundesweit rund tausend Gemeinden am Tag der offenen Moscheen teil. Das Motto insgesamt lautet: „Life Matters – Jedes Leben zählt!“. Jüngste Entwicklungen lösten ein Gefühl der Unsicherheit aus. Ständig gebe es Hiobsbotschaften. Deshalb solle der Tag ein Zeichen setzen und die Bedeutung des Lebens betonen, so der KRM.