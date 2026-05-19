Am 29. Mai gibt’s auf dem Frankenthaler Jakobsplatz Aktionen und Infos zur Quartiersentwicklung. Was alles für den Tag der Nachbarschaft geplant ist.

Die Stadt Frankenthal möchte im Pilgerpfadquartier gemeinsam mit den Bürgern in den nächsten Wochen und Monaten kleinere Projekte umsetzen. Ein wichtiger Tag soll dabei der 29. Mai sein. An diesem Freitag wird bundesweit der Tag der Nachbarschaft gefeiert, koordiniert von der Stiftung nebenan.de. Auch auf dem Jakobsplatz sollen an diesem Aktionstag die Bewohner des Viertels miteinander ins Gespräch kommen und sich als Nachbarn kennenlernen. Als besondere Attraktion wird der neue Gemeinschaftsgarten eröffnet.

Geplant ist, dass es von 12 bis 15 Uhr ein Programm gibt, bei dem die Besucher mitmachen und sich über die Entwicklung des Pilgerpfadquartiers informieren können. Das hat gerade in diesen Tagen eine besondere Relevanz: Die Stadt steigt vorzeitig aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ aus und will bei der Quartiersentwicklung neue Wege gehen.

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IG Pilgerpfad will Zusammenhalt stärken

Veranstalter des Tags der Nachbarschaft auf dem Frankenthaler Jakobsplatz ist die Interessengruppe (IG) Pilgerpfad. Als Anfang 2025 die Aufnahme in das Förderprogramm beschlossene Sache war, entstand der Zusammenschluss aus dem Wunsch heraus, die Entwicklung des Gebiets aktiv mitzugestalten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Seit Januar dieses Jahres trifft sich die IG Pilgerpfad nach eigenen Angaben einmal monatlich im Jugendcafé, das Motto lautet „Gemeinsam fürs Quartier – Ihre Ideen zählen!“. Ziel ist es, Wünsche und Ideen der Bewohner aufzugreifen, neue Angebote anzustoßen und den Austausch zwischen Bürgern, Verwaltung und lokalen Akteuren zu fördern.

Bei Begehung erste Anregungen gesammelt

Im April war die IG zusammen mit der Stadtverwaltung im Viertel unterwegs. „Dabei wurden erste Anregungen gesammelt, die in zukünftige Entwicklungsmaßnahmen für das Quartier einfließen sollen“, betonen die Interessengruppe und die Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung. Am 29. Mai sollen erste Ergebnisse von Pflanzaktionen und anderen kleinen Projekten zu sehen sein.

Am Programm zum Tag der Nachbarschaft beteiligen sich neben der Interessengruppe die evangelische Kirche, der Kinder- und der Jugendtreff Pilgerpfad sowie die städtische Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Die IG Pilgerpfad wird an einem Stand über ihre Gründung, Arbeit, Aktivitäten und Ziele für das Quartier informieren. An einer Pinnwand sammelt sie Vorschläge und Anregungen für die Zukunft des Pilgerpfadgebiets; die Bewohner sollen sich hier mit ihren Ideen einbringen.

Gemeinschaftsgarten als Ort der Begegnung

Auch die Stadtverwaltung Frankenthal ist mit einem Infostand vertreten. Dabei geht es unter anderem um den aktuellen Stand des Stadtentwicklungsprozesses „Frankenthal 2035“, bei dem unter Mithilfe der Bürger ein Leitbild erarbeitet werden soll. Zudem gibt’s Infos zum neuen Gemeinschaftsgarten auf dem Jakobsplatz. Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) wird ihn an diesem Tag eröffnen. Der Gemeinschaftsgarten soll ein neuer Ort für Begegnung, Engagement und Naturerleben sein. Bewohner haben die Möglichkeit, Patenschaften für Pflanzbeete zu übernehmen.

Tag der Nachbarschaft: Wer noch mit dabei ist

Die evangelische Kirche wird sich ebenfalls mit einem Stand am Tag der Nachbarschaft beteiligen. Hier gibt es Eis und Freundschaftsbänder. Der Kindertreff Pilgerpfad bietet Mitmachspiele wie Riesen-Vier-Gewinnt, Cornhole, Zielwerfen und Pedalos an.

Auch der Jugendtreff macht mit und lädt zu einem Tag der offenen Tür ein. Neben Spielen und Aktionen können Besucher dort Einblicke in die Arbeit des Jugendtreffs erhalten. Damit der Tag der Nachbarschaft eine runde Sache wird, sind auch gastronomische Angebote vorgesehen. Unter anderem soll ein Kaffeemobil vor Ort sein.

Kontakt

Wer sich für die Interessengruppe (IG) Pilgerpfad interessiert, kann den Ehrenamtlichen eine E-Mail schreiben: g-pilgerpfad-26@gmx.de.