Der Folienspezialist Renolit, der auch mit einer Niederlassung in Frankenthal vertreten ist, bietet an seinem Hauptsitz in Worms (Horchheimer Straße 50) am Samstag, 14. Mai, einen „Tag der Ausbildung und des Studiums“ an. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich Schulabgänger und Berufseinsteiger, die sich für eine Karriere im Technikbereich interessieren, von 10.30 bis 13.30 Uhr über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge sowie das Unternehmen selbst informieren. Teilnehmer können ihre Fähigkeiten im Schweißen und Löten testen, ihre Bewerbungsunterlagen prüfen lassen sowie mit Ausbildern und Auszubildenden ins Gespräch kommen. Anmeldung und weitere Infos unter www.renolit.com/meetus.