Unbekannte soll sich vergangene Woche in der Frankenthaler Innenstadt als Helfer der Tafel ausgegeben und in deren Namen Spenden gesammelt haben. Das teilt Verena Rothmund, Geschäftsführerin des Malteser Hilfsdiensts in Frankenthal, mit. Der Polizei ist dazu nichts bekannt, heißt es auf Anfrage aus der Inspektion. Rothmund betont, dass die Tafel keine Spenden in der Innenstadt sammelt. Sie bittet außerdem um Hinweise, sollten weitere Personen von den vermeintlichen Spendensammlern angesprochen worden sein. Wer die Tafel finanziell unterstützen will, kann das über das Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE50 5465 1240 0240 0419 21, BIC MALADE51DKH, mit dem Verwendungszweck „Tafel“ tun.

Helfer gesucht

Außerdem sucht die Einrichtung, die mit 42 Freiwilligen rund 540 Einzelkunden – und damit einschließlich aller Familienangehöriger etwa 1700 Personen – mit gespendeten Lebensmittel versorgt, dringend ehrenamtliche Helfer. Gefragt sind laut Rothmund derzeit besonders Fahrer und Beifahrer, die an einem oder mehreren Wochentagen die Lebensmittel in den Supermärkten abholen und auch Liefertouren zu Kunden der sozialen Einrichtung übernehmen können. Ihre Einsatzzeiten: montags bis freitags jeweils von 7.45 bis 11.30 Uhr und dienstags von 11 bis 13 Uhr. Wer sich für diese und weitere Aufgaben bei der Tafel interessiert, kann sich unter Telefon 06233 889820 oder per E-Mail an tafel@malteser-frankenthal.de melden.