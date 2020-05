Die vom Malteser Hilfsdienst betriebene Frankenthaler Tafel ist eine von wenigen Einrichtungen dieser Art in der Region, die während der Corona-Krise ihre Türen in den vergangenen Wochen nicht geschlossen hatte – eine Zwischenbilanz.

Nach Angaben der Malteser haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter ohne Pause mehr als 600 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt. In den Vororten würden zudem 50 in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen beliefert. Während normalerweise bis zu 50 ehrenamtliche Helfer für die Tafel aktiv seien, habe man zum Schutz vor einer möglichen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus den Kreis der Helfer auf 15 Personen reduziert, die sich untereinander abwechselten.

Warenausgabe im Freien

Das Team um Tafel-Leiterin Heidi Schmitt hat daneben noch weitere Herausforderungen zu meistern. Eine davon: die Warenausgabe. Im Normalbetrieb bringen Bedürftige eigene Taschen mit, die gemeinsam in den Tafel-Räumlichkeiten befüllt würden. Nun sei die Ausgabe ins Freie verlagert; das Helferteam müsse Taschen vorpacken und diese quer durchs Gebäude tragen. „Pro Familie kommen bis zu zehn, mitunter schwere Taschen zusammen“, berichten die Malteser in einer Pressemitteilung. Einige der Kunden müssten zudem immer wieder auf Abstands- und Hygienevorschriften hingewiesen werden.

Weitere Probleme der Tafel: Lager- sowie Kühlmöglichkeiten seien knapp, und der von der Stadt zugesagte Umbau der Tafel-Räumlichkeiten lasse auf sich warten. „Wenn dann auch noch eins von zwei dringend benötigten Fahrzeugen ausfällt, wie es vor Kurzem der Fall war, kommt auch das engagierteste Team an seine Grenzen“, betont der Hilfsdienst in seiner Mitteilung. „Es gibt Tage, da gehe ich abends fix und fertig nach Hause, aber am nächsten Tag freue ich mich, wieder weiterzumachen“, zitieren die Malteser Leiterin Schmitt.

Baumann lobt Tafel-Team

Schmitt bleibt nach eigener Auskunft aber optimistisch: „Die Bedürftigkeit der Menschen, die bei uns Hilfe suchen und finden treibt mich immer wieder aufs Neue an.“ Ihren Teamkollegen spricht sie ein Extralob aus: „Ohne den bedingungslosen Einsatz wäre es nicht zu schaffen. Auf sie ist zu tausend Prozent Verlass. Alle halten zusammen und sind füreinander da.“ Auch Michael Baumann, Stadtbeauftragter der Malteser in Frankenthal, spricht von einem „außergewöhnlichen Engagement der Tafel-Leiterin und ihren Helfern“. Das Team mache „einen Wahnsinnsjob“ für die Bedürftigen in Frankenthal.

Unterstützung für die Arbeit gebe es auch von außen. In der Corona-Krise hätten sich immer wieder Helfer gemeldet, die für Einzelaufgaben eingesetzt werden könnten. Von Privatleuten und Firmen kamen den Maltesern zufolge Spenden. Ein Ersatz für das ausgefallene Abholfahrzeug sei mit Hilfe von BASF und Amazon teilfinanziert worden. Der US-Konzern habe zudem einen größeren Betrag für haltbare Taschen gegeben. Die Stadtwerke hätten die Kaffeekasse der Helfer aufgestockt. „Wir sind dankbar über jede einzelne Unterstützung“, sagt dazu Michael Baumann. „Jeder Beitrag zählt in der aktuellen Lage. Wir können und wollen die Bedürftigen nicht alleine lassen.“

Noch Fragen?

Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein-Haardt: IBAN DE50 5465 1240 0240 0419 21, Verwendungszweck: Tafel Frankenthal.