Die Tafel in Frankenthal sucht dringend Verstärkung. Vor allem gebraucht werden derzeit Fahrer und Beifahrer, die an einem oder mehreren Wochentagen die Lebensmittel in den Supermärkten abholen und auch Liefertouren zu Kunden der sozialen Einrichtung übernehmen können, teilt Malteser-Geschäftsführerin Verena Rothmund mit. Die Fahrer und Beifahrer kämen montags bis freitags jeweils von 7.45 bis 11.30 Uhr für die Abholtouren und dienstags von 11 bis 13 Uhr für die Lieferungen zum Einsatz. Auch in anderen Aufgabenbereichen würden immer Helfer benötigt, so Rothmund. Besonders in der Urlaubszeit im Sommer sei die Tafel personell knapp besetzt. Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich unter Telefon 06233 889820 oder per E-Mail an tafel@malteser-frankenthal.de melden. Die Tafel versorgt derzeit rund 540 Einzelkunden. Einschließlich aller Familienangehörigen sind das etwa 1700 Personen.