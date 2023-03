Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen ersten wichtigen Schritt zur Sanierung und baulichen Erweiterung der Räume der Frankenthaler Tafel, die im alten Schlachthof in der Mörscher Straße untergebracht ist, hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag gemacht. Die Fachplanung für das Vorhaben kann in Auftrag gegeben werden.

Zuständig ist die Baugesellschaft Frankenthal, die das Schlachthofgelände mit Konversionsvertrag vom Februar 2004 von der Stadt auf 25 Jahre gepachtet hat, die wiederum ihrerseits zur Untervermietung