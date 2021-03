Mehr Platz und bessere technische Ausstattung: So wollen die Malteser ihre Tafel in Frankenthal noch besser organisieren. 430 Familien mit bis zu sieben Kindern werden dort inzwischen mit gespendeten Lebensmitteln und anderen Waren versorgt.

Um Abläufe wie die Ausgabe von Lebensmitteln zu beschleunigen und zu professionalisieren, habe man, finanziert durch eine Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, technisch aufgerüstet und einen Computer mit Drucker, Tablets sowie Verwaltungssoftware angeschafft. Weil der Platz in den bislang rund 80 Quadratmeter großen Räumen der Tafel angesichts des großen Andrangs nicht reicht, nutze man als Übergangslösung derzeit zwei Bürocontainer, in denen Lebensmittel gelagert und vor der Ausgabe sortiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Malteser Hilfsdiensts, der die Tafel seit Januar 2019 betreut.

„Wir wachsen stetig“, wird Tafel-Leiterin Heidi Schmitt darin zitiert. Neben der Anzahl der versorgten Kunden steige auch der Bedarf an Helfern und Lebensmitteln. Aktuell fehlten besonders Molkerei-Produkte. Man hoffe hier auf weitere Spender. Zuletzt habe die Tafel beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher, Kuscheldecken und Fahrradtaschen sowie Spielwaren und einen Lieferwagen voll Duschgel von Firmen aus der Region bekommen. „Das Corona-Jahr 2020 war für keinen leicht“, so Heidi Schmitt. Umso mehr freue sich das ehrenamtliche Team über die Unterstützung.

