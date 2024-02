Betriebe spenden der Frankenthaler Tafel immer weniger Lebensmittel, zugleich war die Anzahl der Bedürftigen zuletzt stark gestiegen: Das bestätigt Malteser-Geschäftsführerin Tanja Wagner auf Anfrage. Aktuell versorgen die 54 Ehrenamtlichen in den Räumen des Alten Schlachthofs jeden Monat rund 2300 Personen. Etwa die Hälfte der Karteninhaber, die für sich und ihre Familien Waren abholen dürfen, seien Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Seit April 2022 gibt es einen Aufnahmestopp. Derzeit nimmt die Frankenthaler Tafel laut Wagner überhaupt keine neuen Kunden mehr an. Die Situation sei insgesamt sehr schwierig. Um den Andrang zu bewältigen fehlen der überwiegend ehrenamtlich getragenen Einrichtung Fahrer zur Abholung von Waren, Mitarbeiter in der Sortierung und Ausgabe sowie Unterstützer bei Projekten. Zuletzt habe es zwar etwas mehr Geldspenden für die Tafel gegeben, allerdings mangele es an haltbaren Lebensmitteln wie Mehl, Nudeln, Zucker und Öl. Auch private Hilfe sei hier willkommen. Wer die Tafel mit Spenden oder als Helfer unterstützen will, kann sich unter Telefon 06233 889820 oder per E-Mail an tafel@malteser-frankenthal.de melden.