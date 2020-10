Die Frankenthaler Tafel will Kindern von bedürftigen Tafel-Kunden in der Vorweihnachtszeit mit mehr als 300 Nikolaus-Beuteln eine Freude machen. Dazu bittet sie um Sachspenden.

„Eigentlich hatten wir einen gemeinsamen Nikolaus-Nachmittag für die Familien mit Tee, Gebäck, Geschichten und Musik geplant, aber in der aktuellen Situation ist das kaum möglich“, zitiert die Tafel ihrer Leiterin Heidi Schmitt in einer Presseinformation. Die betroffenen Kinder sollen aber nicht leer ausgehen.

Am 3. Dezember sollen daher Nikolaus-Beutel mit „leckeren und sinnvollen Aufmerksamkeiten“ an die Familien verteilt werden. „Spielsachen und eine Sporttasche wurden bereits durch Firmen-Spenden gestellt“, erklären die Malteser als Träger der Frankenthaler Tafel. „Doch was ist ein Nikolaus-Beutel ohne Leckereien?“

Die Tafel wendet sich daher an alle Frankenthaler und bittet um Sachspenden in Form von Schokoladen-Nikoläusen, Weihnachtsgebäck sowie Äpfeln und Nüssen. Diese Spenden können bis zum 18. November immer mittwochs von 8 bis 14 Uhr in der Mörscher Straße 97 abgegeben werden.

