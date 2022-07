Lehrer an Frankenthaler Schulen werden die für sie beschafften Tablets des US-Herstellers Apple künftig auch mit von ihnen bevorzugten Apps nutzen können. Das ist nach Angaben der Stadtverwaltung das Ergebnis eines Gesprächs, das Anfang Juli zwischen Schulträger, Schulen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) stattgefunden hat. Zur Erinnerung: In der Sitzung des Schulträgerausschusses Ende Juni waren die Nutzungseinschränkungen für die IPads von verschiedener Seite kritisiert und eine Lösung für dieses Problem gefordert worden. Die sieht jetzt so aus: Allen Schulen beziehungsweise Lehrern werde eine Datenschutzerklärung mit Haftungsausschluss zur Unterschrift vorgelegt, so die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Diese ermögliche es Lehrern, „eigenverantwortlich die gewünschten Apps zu nutzen und Synchronisierungen von Kalendern sowie E-Mail Accounts vorzunehmen“. Voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche – und damit noch kurz vor Beginn der Sommerferien – würden die Unterlagen an die Schulen versendet. Die technischen Probleme, die es bei ebenfalls für Lehrer angeschafften Laptop-Rechnern gegeben hatte, seien mittlerweile behoben: „Die Geräte sind in Betrieb.“