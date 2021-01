Mit einigen Wochen Verzögerung gegenüber dem ursprünglich angekündigten Liefertermin sind in Frankenthal die ersten mobilen Endgeräte für Frankenthaler Schüler aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes angekommen. Das hat die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Zwischen den Jahren sei die erste Teillieferung – rund 570 IPads des Herstellers Apple – eingetroffen, erklärte Lisa Randisi von der städtischen Pressestelle. Mitarbeiter des Fachbereichs Schule hätten die Geräte „administrativ und technisch aufbereitet“. Sie seien am Donnerstag und Freitag vergangener Woche an die Schulen verteilt worden. Diese wiederum organisierten dann ab Montag schulintern die Weitergabe der Leihgeräte an bedürftige Kinder und Jugendliche. Jetzt fehlen noch 360 Laptops aus dem Sofortausstattungsprogramm sowie die vom Land bestellten Bonusgeräte – weitere 136 IPads und 85 Notebooks.