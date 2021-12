Unter neuer Leitung und mit erweitertem Angebot geht das alteingesessene Tabakwarengeschäft Keistler in die Zukunft: Der Laden in der Wormser Straße ist vor Kurzem von Oliver Ritter übernommen worden. Der gelernte Genussmittelfachhändler ist gebürtiger Kurpfälzer, lebt in Bad Dürkheim und war zuletzt in der Branche als Filialleiter in der Nähe von Frankfurt tätig.

Das Fachgeschäft für Rauchwaren, gegründet 1934, wurde zuvor von Franz Keistler, Herbert Keistler und zuletzt von dessen Sohn Michael geführt, der das Geschäft zu einem Genusstempel mit großem Klimaraum für Zigarren und Zigarillos ausbaute und das Sortiment um hochwertige Spirituosen erweiterte. Bei 60 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur von 20 Grad lagern und reifen auf 15 Quadratmetern im größten Humidor der Metropolregion rund 500 verschiedene Zigarillo- und Zigarrensorten.

Zigarren und Whisky

Keistler Smoke and Spirits ist Habanos-Spezialist, firmiert als einer von bundesweit nur 50 John Aylesbury-Fachhändlern und hat seit Neuestem das Segment Rauchwaren um ein Depot der Schweizer Edelzigarren-Kultmarke Davidoff erweitert. Daneben gibt es etwa 300 Pfeifen, Zippo-Feuerzeuge und ein umfangreiches Sortiment an Spirituosen, vor allem Cognac, Rum und Whisky.

Raucher-Kabinett entsteht

Innerhalb der 60 Quadratmeter großen Verkaufsräume in der Wormser Straße ist gerade ein separates Raucher-Kabinett im Entstehen, in dem vor Ort verkostet werden kann. Der neue Inhaber Oliver Ritter will künftig Tasting-Aktionen für Zigarren, Rum und Whisky anbieten. Für 2022 sei gemeinsam mit einem Touristik-Partner eine Whisky-Reise nach Schottland mit Betriebsbesichtigung und Verkostung geplant.

Noch Fragen?

Keistler Smoke and Spirits, Wormser Straße 31. Geöffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 18, an Samstagen von 10 bis 13 Uhr. Kontakt: Telefon 06233 27583, E-Mail info@keistlertabak.de, Instagram keistler_smoke_and_spirits.