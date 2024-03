Wie eine 24 Jahre alte Frankenthalerin am frühen Freitagmorgen ums Leben gekommen ist, dazu soll am Montag die Obduktion der Leiche der jungen Frau Näheres ergeben. Das hat der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Die Ermittler erhoffen sich ihm zufolge insbesondere Aufschluss über eine mögliche Tatwaffe. Wie berichtet, steht der 33 Jahre alte Lebensgefährte des Opfers unter dem „dringen Verdacht“, die Frau getötet zu haben. Der Mann wurde am Freitag blutverschmiert in Bobenheim-Roxheim im öffentlichen Raum angetroffen, festgenommen, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte die 24-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden. Das Paar lebte nach Ströbers Auskunft nicht unter einem Dach, hatte demnach verschiedene Meldeadressen. Wer der Polizei am Freitag gegen 5 Uhr den Hinweis auf den Lebensgefährten gegeben hatte und wie stark er mit Blut verschmiert war, dazu gibt die Staatsanwaltschaft Frankenthal vorerst aus „ermittlungstaktischen Gründen“ keine Auskunft. Das gilt, wie deren Chef betont, auch für den Ort des mutmaßlichen Verbrechens. Den Schutz von Persönlichkeitsrechten nennt Hubert Ströber als weiteren Grund.