Auf der Kreisstraße 6 zwischen Frankenthal-Flomersheim und Lambsheim gab es am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr einen tödlichen Unfall. Wie der Leitende Staatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage bestätigt, war ein Autofahrer laut Notruf mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gefahren. Der Wagen sei durch den Aufprall stark deformiert und der Fahrer, der laut Staatsanwaltschaft in Frankenthal wohnhaft war, im Wagen eingeklemmt gewesen. Die Feuerwehr Frankenthal habe den Mann unter Reanimationsbedingungen aus dem Pkw befreit. Er sei noch an der Unfallstelle gegen 23.30 Uhr seinen Verletzungen erlegen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt. Fahrzeug und Leichnam wurden laut Leitendem Staatsanwalt sichergestellt.