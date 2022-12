Am 10. November ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Lambsheim ein Radfahrer gestorben, weil er mit einer Regionalbahn zusammenstieß. Jetzt teilen die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizeiwache Maxdorf erneut mit, dass es keine Anhaltspunkte für ein Verschulden des Zugführers gebe. Auch ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden.

Radler übersehen Haltesignal

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Donnerstag heißt es, das 70-jährige Unfallopfer und sein ebenfalls radfahrender Begleiter hätten sich während der Fahrt auf dem Feldweg zwischen Brandweg und Marktstraße unterhalten und deshalb die Warn- und Haltesignale am Bahnübergang nicht wahrgenommen.

Wegen des Unfalls war am 10. November die Bahnstrecke zwischen Freinsheim und Frankenthal mehrere Stunden außer Betrieb, für die Nutzer dieser Regionalbahn wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.