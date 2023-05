Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil bestimmte Inhaltsstoffe dem Körper schaden könnten, sind zum Jahreswechsel viele Tätowierfarben in der Europäischen Union verboten. Gibt’s jetzt nur noch Körperschmuck in Schwarz? Die Verordnung geht auch den Tattoo-Studios in Frankenthal unter die Haut. Bunt geht es dort aber weiter zu.

Seit Dienstag, 4. Januar, gilt die Reach-Verordnung, Punkt 75, Anlage 2