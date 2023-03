Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie die sagenumwobenen Protagonisten der Nibelungen in Zeiten von Instagram und Influencern ticken könnten, veranschaulicht das Stück „Ein Haus in Burgund“. Die Inszenierung des Wormser Amateurtheaters Szene 9 feierte am Freitagabend eine begeistert aufgenommene Premiere.

Die beschaulich-romantische Freiluftkulisse des Pfeddersheimer Paternusbads stand in reizvollem Kontrast zum Handlungsgeflecht, das in sieben Episoden die ganze Bandbreite von Beziehungskonflikten,