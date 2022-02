Das Ende Januar veröffentlichte Gutachten zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche prägt auch die seit Donnerstag laufenden dritte Vollversammlung des Synodalen Wegs: „Die Brisanz ist deutlich spürbar“, sagt Theo Wieder. Der Vorsitzende des Pfarreirats der Frankenthaler Groß-Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit ist als Laienvertreter des Bistums Speyer bei dem dreitägigen Treffen in Frankfurt dabei. Gleich am ersten Tag habe es eine nach seinem Empfinden „sehr emotionale Aussprache“ zu den neuen Erkenntnissen gegeben, die es ohne die neuen Erkenntnisse wohl nicht gegeben hätte. Als Erfolg bewertet es der CDU-Politiker, dass die Vollversammlung am Donnerstag noch jenen Text verabschiedet hat, der als theologische Grundlage des synodalen Prozesses und damit Voraussetzung für dessen Reformziele gilt. Dieser Orientierungstext habe die überwältigende Mehrheit der Versammlungsteilnehmer gefunden. Laut Wieder aber noch wichtiger, weil Voraussetzung für alle weiteren Schritte: 40 der 57 anwesenden Bischöfe habe zugestimmt. „Andernfalls wäre die Grundlage des gesamten Prozesses gefährdet gewesen“, sagt Wieder. Trotz der schwierigen Vorzeichen für das Treffen, das am Samstag fortgesetzt wird, sprach der frühere Oberbürgermeister von einem „guten Klima“.