Trotz eines Eklats zum Auftakt am Donnerstag sieht der Frankenthaler Alt-Oberbürgermeister und Vorsitzende des Bezirksverbands Theo Wieder (CDU) nach der dreitägigen Vollversammlung des Synodalen Wegs am Wochenende in Frankfurt wichtige Weichen für den Veränderungsprozess der katholischen Kirche gestellt. Von dem Treffen und insbesondere von dem Vorschlag, nach dem abschließenden Treffen im März 2023 dauerhaft einen Synodalen Rat aus Laien und Bischöfen einzusetzen, gehe ein deutliches Signal an den Vatikan in Rom aus, wie dringend der Reformbedarf ist, „wenn die katholische Kirche in Deutschland weiter Bestand haben soll“, sagt Wieder auf Nachfrage. Der Frankenthaler ist der einzige Vertreter der Laien aus dem Bistum Speyer.

„Gefühl, hintergangen worden zu sein“

Zum Auftakt der Versammlung hatte eine Abstimmung über einen Grundlagentext zur Liberalisierung der kirchlichen Sexualmoral für einen Eklat gesorgt, der nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe erhielt. „Alle, auch ich, hatten das Gefühl, hintergangen zu sein“, schildert Wieder die Stimmung der Basis. Das Papier habe eines der zentralen Themen behandelt und etliche Teilnehmer persönlich in ihrer Lebensführung betroffen. In der vorangegangenen, intensiven Diskussion habe sich jedoch keiner der Kritiker zu Wort gemeldet.