Herbert Baum und Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal wirken in einem Beitrag des SWR-Fernsehens mit, der in der Sendung „SWR aktuell Rheinland-Pfalz“ am Donnerstag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr zu sehen ist. Thema des Films von Barbara Kutsch ist ein geplantes Dokumentationszentrum in Karlsruhe. Dort sollen Informationen über die jüdischen Deutschen aus Baden, der Pfalz und dem Saargebiet gesammelt werden, die von den Nationalsozialisten am 22. Oktober 1940 ins südfranzösische Gurs deportiert wurden. Einer davon war der Frankenthaler Realschullehrer Nathan Nathan; er starb wenige Tage später mit 77 Jahren. Die Stadt Frankenthal vergibt seit 2015 einen nach ihm benannten Ehrenamtspreis. Unter anderem um das Schicksal Nathans und um die Arbeit des Fördervereins wird es nach Angaben Baums in dem SWR-Beitrag gehen.