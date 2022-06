Als ein Zeichen, dass Ehrenamtliche im Vorort gemeinsam etwas bewegen wollen, sieht Stefan Hannappel, Vorsitzender des SV Studernheim, das Engagement beim Spießfest seines Vereins am 2. und 3. Juli. Los geht es samstags um 18 Uhr, ab 20 Uhr legt DJ Snopy auf dem Vereinsgelände auf. Sonntags ist ab 11 Uhr ein Frühschoppen geplant, um 17 Uhr soll das Fest ausklingen. An beiden Tagen gibt es unter anderem Spieße vom Grill. Das Team des SV wird laut Hannappel in diesem Jahr durch Helfer und Helferinnen von den Landfrauen, dem KG Royal und Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Studernheim, die sich derzeit neu gründet, unterstützt.