Die Schützenabteilung des SV Studernheim veranstaltet von 19. bis 22. März wieder ihr traditionelles Ortsvereinsschießen. Dazu möchten die Organisatoren alle Vereine, Firmen und Institutionen in dem Vorort einladen.

Wie der SV in einer Pressemeldung mitteilt, soll neben der sportlichen Herausforderung die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Am 13. Studernheimer Ortsvereinsschießen können alle teilnehmen, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs mindestens 16 Jahre alt sind. Nicht startberechtigt sind Menschen, die nach 2015 für einen Schützenverein aktiv an Meisterschaften oder Rundenkämpfen teilgenommen haben. Die Teams müssen aus drei Personen bestehen, die Höchstzahl sind 40 Mannschaften.

Der Wettkampf wird als Mannschafts- und Einzelwettbewerb ausgetragen. Jeder Schütze hat 20 Schuss. Geschossen wird stehend mit Luftgewehren der Schützenabteilung. Die Teilnehmer können wählen, ob sie freihändig oder aufgelegt schießen wollen. Das Startgeld beträgt 21 Euro pro Mannschaft. Anmelden können sich die Teams bis Sonntag, 10. März, bei Alexander Riede unter Telefon 06233 480379 (mobil 0178 8602236) und Heinrich Janitzki unter Telefon 0621 655966. Anmeldungen per E-Mail an Alexander.Riede@web.de oder HeinrichB.Janitzki@gmx.de werden bevorzugt. Um Wartezeiten an den Wettkampfabenden zu vermeiden, werden die Startzeiten bei der Anmeldung vereinbart.

Probetraining empfohlen

Trainingsmöglichkeiten gibt es am Freitag, 8. März, am Mittwoch, 13. März, und am Freitag, 15. März, jeweils ab 19 Uhr auf dem Schießstand des SV Studernheim (Eichwiesenweg 6). Neuen Teilnehmern wird ein Probetraining empfohlen. Dafür wird eine Pauschale von drei Euro pro Person erhoben.

Das Ortsvereinsschießen findet von Dienstag, 19. März, bis Freitag, 22. März, jeweils ab 18 Uhr statt. Ein verbindlicher Termin kann nur nach Zahlung der Teilnahmegebühr gewährleistet werden. Die Siegerehrung geht laut Plan am letzten Wettkampftag ab circa 20 Uhr über die Bühne. Preise in Form von „Naturalien wie vor 60 Jahren“ erhalten die ersten sieben Mannschaften sowie die vier besten Einzelschützen und Einzelschützinnen.

Die Sieger des Jubiläums-Blattl-Schießens erhalten Präsente, außerdem wird ein Überraschungspreis anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des SV Studernheim verliehen. Wenn Gewinner nicht zur Siegerehrung erscheinen, wird ihr Preis an die nächstfolgende Platzierung weitergegeben, teilt der SV mit.