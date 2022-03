Für den Bau eines gegenüber der bisherigen Aldi-Filiale deutlich größeren Discountermarkts in der Daniel-Bechtel-Straße wird der Flächennutzungsplan der Stadt angepasst. Dem hat der Stadtrat vergangene Woche zugestimmt. Die Verkaufsfläche des geplanten Neubaus soll von rund 800 auf dann 1200 Quadratmeter wachsen. Dieses Vorhaben passe zu den Festlegungen des Frankenthaler Einzelhandelskonzepts, betonte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Sitzung.

Photovoltaik gewünscht

Das Besondere an dem Projekt ist allerdings, dass Aldi auf oder neben der Filiale eine Kindertagesstätte errichten und diese an die Stadt zur Nutzung vermieten möchte. Ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren läuft derzeit schon. Verwaltung und Kommunalpolitik würden sich auf dem neuen Gebäude eine Photovoltaik-Anlage wünschen. Sollte das nicht möglich sein, solle der Neubau zumindest eine Dachbegrünung erhalten. Die Kita soll helfen, den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, der entsteht, wenn das in direkter Nachbarschaft vorgesehene Baugebiet „Am Speyerbach“ realisiert wird.

Wormser Straße: Neubau in Betrieb

Die Discountmarkt-Kette Aldi hat bereits im vergangenen Jahr ihre zweite Frankenthaler Filiale in der Wormser Straße durch einen deutlich größeren Neubau modernisiert.