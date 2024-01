Beim Bezahlen an der Kasse eines Supermarktes in der Wormser Straße ist einem Mitarbeiter laut Polizei am Samstagmittag Falschgeld aufgefallen. Die Kundin habe den unechten Zehn-Euro-Schein bei einem vorherigen Einkauf, vermutlich in einer Bäckerei, als Wechselgeld erhalten, informiert die Polizei auf Anfrage. Bei dem Schein handelt es sich laut Bericht um frei käufliches Spielgeld. Laienhaft seien auf der Banknote nachträglich noch Sicherheitsmerkmale aufgeklebt worden, heißt es aus der Inspektion. Die Polizei spricht von einem typischen Fall: Opfern falle meist erst bei weiteren Geldgeschäften auf, dass sie Falschgeld entgegen genommen haben. Man solle sich nicht täuschen lassen und bei Bargeldeinkäufen auf die Echtheit der Scheine achten, so der Rat.