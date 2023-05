Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil sie gemeinsam geplant hatten, den Norma-Supermarkt in der Straße Am Kanal zu überfallen, hat das Amtsgericht jetzt zwei 18 und 21 Jahre Frankenthaler zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der mit einer Schreckschusspistole bewaffnete jüngere Mann hatte dort am 28. Juni vergangenen Jahres 1275 Euro aus der Kasse erbeutet.

Die Staatsanwaltschaft hatte den eigentlichen Überfall beiden Männern vorgeworfen. Wie sich in der Verhandlung zeigte, war aber nur der Jüngere der beiden in den Supermarkt gegangen.