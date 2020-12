Wie kann man sich Städte und Dörfer im 17. Jahrhundert vorstellen? Wie groß waren sie, wo stand welches Gebäude? Und wie sehr waren sie durch Kriege zerstört? Fragen darauf will ein neuer Band mit dem Titel „Kartographie der Zerstörung“ geben, der im Worms Verlag erschienen ist.

Grundlage für die vom Altertumsverein Alzey in Auftrag gegebene regionalhistorische Forschung ist ein Kartenwerk des französischen Militärkartographen Joseph Claude Favrot, der von 1668 bis 1707 lebte und für König Ludwig XIV. arbeitete. Es handle sich dabei um herausragendes und weitgehend unbekanntes Material, sagt Rainer Karneth, Leiter des Museums Alzey. Schon 2011 habe der Altertumsverein Alzey, dem ein Großteil der Museumssammlung gehört, der „Carte Topographique du Cours du Rhein“, die im Landesarchiv Speyer aufbewahrt wird, ein Symposium gewidmet.

Favrots handgezeichnetes, mehrere Meter großes Kartenwerk umfasst im Maßstab 1:28.800 das Gebiet zwischen dem Rhein im Norden und Osten, der unteren Nahe, dem Donnersberg und Pfälzer Wald im Westen sowie Wissembourg im Süden. Damit ist in der Karte auch das gesamte rheinhessische Gebiet in seiner kulturlandschaftlichen Gestaltung am Ende des 17. Jahrhunderts enthalten.

Verstehen, wie heutiges Stadtbild entstand

Über Bilder von Bauwerken ließen sich regionalhistorische Rückschlüsse bilden. So werde etwa deutlich, warum es in Alzey heute eine Straße namens Rotes Tor gibt. „Auf der topographischen Karte sieht man, dass hier tatsächlich ein Tor stand“, sagt Karneth. Favrots großmaßstäbliches Kartenwerk gebe Antworten auf vielfältige Fragen zur Besiedelung, aber auch zu Kriegsschäden und Wiederaufbau. Es sei deshalb nicht nur von allgemeingeschichtlichem Interesse, sondern trage zugleich ganz wesentlich zum Verständnis der heutigen Stadt- und Dorfbilder bei.

Neun lange Jahre dauerte es, bis 1697 im Friedensschluss von Rijswijk mit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg ein Krieg beendet wurde, der um die Kurpfalz begonnen hatte, sehr bald das Gebiet vom Bodensee bis zum Niederrhein erfasste und sich zu einem europäischen Großkonflikt ausweitete. Auslöser war König Ludwig XIV., der eine europäische Supermachtrolle für Frankreich anstrebte. Das aber bedeutete neue Grenzziehungen, darunter eine Ausweitung des französischen Territoriums bis zum Rhein. In diesem Zusammenhang entstand Favrots Kartenwerk.

Ehrenamtliche Forscher

In der von dem in Winnweiler lebenden Historiker und Geografen Klaus Kremb herausgegebenen Neuerscheinung wird auch beleuchtet, wie in Kriegszeiten Karten gezeichnet wurden und welche Bedeutung und Funktion sie hatten. Neben Kremb, der im Auftrag des Altertumsvereins Alzey die redaktionelle Verantwortung übernommen habe, seien zahlreiche ehrenamtliche regionalgeschichtliche Forscher an dem Projekt beteiligt, so Karneth.

Kartographie der Zerstörung – Der rheinhessische Raum des späten „friedlosen 17. Jahrhunderts“ im großmaßstäblichen Kartenbild Joseph Claude Favrot, Herausgeber: Klaus Kremb, 176 Seiten, 27,80 Euro, ISBN 978-3-947884-47-6.