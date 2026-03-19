„Die Zeit im Knast ist dein größter Feind“: So empfindet ein Häftling seine langen Tage in der JVA Frankenthal. Welche Perspektiven können Begleiter hinter Gittern eröffnen?

Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen man einen Einblick erhält in das Seelenleben eines Menschen, der tief gefallen ist. Oscas Auftritt vor Publikum in der Turnhalle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal gipfelt in einem provokanten Statement, bei dem man unwillkürlich in Richtung der Anstaltsleiterin schielt. Der ausgestreckte Mittelfinger eines Gefängnisinsassen, mitten auf der Bühne, vor ein paar Dutzend Mithäftlingen und Wachpersonal – kann sie, will Gundi Bäßler das unkommentiert durchgehen lassen?

Mehr noch: Die seit zehn Jahren amtierende JVA-Leiterin applaudiert am Ende des Gastbeitrags des von ihr zum zweiten Mal organisierten Poetry Slam. Diesmal tragen drei externe Hobbyliteraten aus der Pfalz und aus Baden den Wettstreit mit Worten vor einer Jury aus Gefangenen aus. Nicht, weil Bäßler die derbe Geste gutheißt, auch nicht, weil sie mit jeder stakkatohaft vorgetragenen Systemkritik übereinstimmt, aber aus Respekt vor der Freiheit der Kunst. Die nimmt sich der Rapper, der ein Drittel seiner sechsjährigen Strafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge abgesessen hat, wenn er seine Tristesse hinter der Gefängnismauer in teils messerscharfe Reime kleidet.

Hinterher, im RHEINPFALZ-Gespräch, spricht Osca weitere Sätze, die einem seiner Raps gegen die Einsamkeit entstammen könnten: „Tag für Tag sehe ich den Knast vor mir, und ich sehe ihn hinter mir. Die Zeit hier drin ist dein größter Feind, das ist Hardcore.“ In einer benachbarten Anstalt schlägt sich diese Perspektivlosigkeit in einer ernüchternden Statistik nieder. In Mannheim haben sich voriges Jahr drei Insassen das Leben genommen, vier haben es versucht.

Offener Vollzug mitten in der Stadt

Und in Frankenthal? Bäßler kann sich spontan nicht an den letzten Suizid erinnern, später reicht sie die Information nach, dass er zwei Jahre zurückliegt. Sie organisiert die Struktur für aktuell 422 Häftlinge, die JVA ist mit ihren 435 Haftplätzen in sechs vierstöckigen Häusern damit nahezu komplett belegt. Von den 398 Insassen aus 39 Nationen (der Ausländeranteil liegt bei knapp 40 Prozent) sitzen 73 in Untersuchungshaft.

Die weiteren 24 verbüßen ihre Strafe im offenen Vollzug, wohnen in einer Unterkunft in der Friedrich-Ebert-Straße. Für diese kleine Gruppe, die am Tag über mindestens eine Stunde frei verfügen kann, wären Ausbruchsversuche sinnlos, meint die JVA-Chefin. „Der Freiheitsdrang des Menschen ist zwar keine Straftat, aber er hätte in diesen Fällen zwangsläufig Auswirkungen auf den weiteren Strafvollzug.“

Heikle Phase bei Haftantritt

Es sind nicht diese Männer mit den maximal denkbaren Haftlockerungen und Resozialisierungsoptionen, um deren seelische Stabilität sich Bäßler und ihr Team, darunter allein sechs Psychologen, sorgen, sondern die Insassen am östlichen Ende der Ludwigshafener Straße. „Die kritischste Phase ist die zum Haftantritt“, weiß Bäßler. Mit jedem neuen Gefangenen werde ein Suizidgespräch geführt, eine Checkliste und Updates aus Personalversammlungen helfen bei der Behandlung dieses sensiblen Themas. Gegebenenfalls könnten labile Persönlichkeiten ständig beobachtet werden.

Seit zehn Jahren Chefin der JVA Frankenthal: Gundi Bäßler in ihrem Büro. Foto: Andreas Lang

Heikler wird es bei Insassen, die sich im Lauf der Gefängnisjahre verändern, Stimmungsschwankungen unterliegen, etwa in der Vorweihnachtszeit ihr Verhalten auffällig ändern. „Wenn einer von ihnen plötzlich gelassen wird oder seinen Besitz weit vor der Haftentlassung verschenkt, dann können das Anzeichen sein, auf die wir achten“, erklärt die 62-Jährige. Dabei mache sich bezahlt, dass sich die Mitarbeiter nicht als reine Wächter und Aufpasser verstehen, sondern als Betreuer.

„Begleiter, keine Schließer“

Von den insgesamt rund 260 JVA-Mitarbeitern ist der weitaus größte Anteil im allgemeinen Vollzugs- und Werkdienst eingesetzt. 19 junge Männer und Frauen sind aktuell in der Ausbildung. „Wir sind keine Schließer, wir sind Begleiter“, definieren die langjährigen Mitarbeiter ihre innere Einstellung. Sie sind fest einem der sechs Hafthäuser zugeordnet, werden über die Haftdauer vertraut mit den unterschiedlichen Charakteren.

Auf diese Beziehungen kann die Anstaltsleiterin sich stützen. Sie ist dankbar für die Loyalität eines Personals, das zum Jahresbeginn im Vollzugsdienst mehr als 30.000 Überstunden aufgebaut hat, fast 153 Stunden pro Mitarbeiter. Der Personalbemessungsschlüssel ist in Frankenthal in 25 Jahren nicht verändert worden. Die Betreuung eines Hafthauses erreicht nicht immer das Soll von bis zu acht Mitarbeitern.

Drogen über die Gefängnismauer

Dessen Selbstverständnis im respektgeprägten Umgang mit den Gefangenen könnte auch eine Erklärung dafür liefern, dass das letzte bekannt gewordene Beispiel von Gewalt gegenüber Personal zweieinhalb Jahre zurückliegt. Im September 2023 hatte ein Häftling einem JVA-Beamten mit einer aus einem Teller herausgebrochenen, scharfkantigen Scherbe in den Hals gestochen. Das Opfer wurde schwer verletzt, der Täter war unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Die JVA Frankenthal ist in sechs Hafthäuser unterteilt, denen jeweils ein Innenhof zugeordnet ist. Foto: JVA/oho

Suchtverhalten und Entzugserscheinungen – bei diesen Symptomen und deren Auswirkungen auf das soziale Gefüge hinter den Gefängnismauern müssen die Frankenthaler Beamten am wachsamsten bleiben. Ihr Job gleicht teilweise einem Hase-und-Igel-Spiel, denn über diese Mauern gelangen regelmäßig nicht nur Smartphones, sondern eben jene Substanzen in die Zellen, die diese Aufgabe erschweren. Neuester Trend: Drogen aus Spraydosen, künstliche Cannabinoide, die zum Inhalieren auf ein Blatt Papier gesprayt werden und dort erst einmal nachgewiesen werden müssen. In der JVA ist vor drei Jahren eine eigene Suchtmittelabstinenzabteilung eingerichtet worden.

Kleiner Kulturetat

Ein künstlerischer Abend für wenige in der Turnhalle der JVA in der Ludwigshafener Straße bedeutet Einschluss in der Zelle für den Rest der künstlerisch weniger interessierten Insassen. Von 17.30 bis 21 Uhr ist unter der Woche „Freizeit“ eingetragen im Tagesablauf. Die kann aber nur dann gemeinschaftlich ausgelebt werden, wenn ausreichend Aufsicht abgestellt werden kann. Und die ist an diesem Abend in der Turnhalle gebunden, beim zweiten Poetry Slam, den Bäßler aus ihrem Kulturetat ermöglichen kann.

Der ist zwar bescheiden dotiert, aber immer noch höher als in manch anderem Gefängnis, in denen die slammenden Gäste noch nicht mal ihre Anfahrtskosten erstattet bekämen. Oder in denen der Personalschlüssel so ausgedünnt ist, dass Sonderschichten nicht leistbar sind. Solch einen Höhepunkt wenigstens sporadisch anbieten zu können, gehört zu den Besonderheiten in der JVA Frankenthal. Weil Gundi Bäßler und ihr Organisationsteam sich als mehr verstehen als reine Bürokraten und Schließer.