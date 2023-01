Die Suchtberatung in Frankenthal wird ausgebaut. Dafür hat der Stadtrat auf Antrag der Grünen zuletzt eine zusätzliche vierte Stelle bewilligt. Das genaue Profil soll noch festgelegt werden. Bedarf gibt es nach Auskunft der Verantwortlichen unter anderem in den Bereichen Prävention und aufsuchende Hilfen. So könne man derzeit beispielsweise nicht alle Anfragen von Schulen nach Informationsveranstaltungen erfüllen. Wichtige Themen der Prävention seien die Gefahren durch Alkohol, Cannabis, E-Zigaretten und aktuell der verstärkte Konsum von Snus, einem Tabak mit hohem Nikotingehalt, der unter Zunge oder Lippe gelegt wird. Seit 2020 ist die Beratungsstelle, die in der Bahnhofsstraße 38 ihre Räume hat und drei Mitarbeiter beschäftigt, an die Stadtklinik Frankenthal angegliedert. Mit jährlich etwa 300 Klienten aus der Stadt und dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis sei man „voll ausgelastet“.