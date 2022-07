Mit 2,77 Promille – und damit sturzbetrunken – hat ein 22 Jahre alter Mann aus dem Umland am Steuer seines BMW gesessen, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Angaben der Polizei Frankenthal gegen zwei geparkte Autos in der Straße Am Strandbad gefahren ist. Den Beamten zufolge entstand bei Unfall, der sich gegen 2.30 Uhr ereignet hatte, ein Gesamtschaden von mindestens 42.000 Euro. Dabei schlägt besonders der Wagen des Verursachers zu Buche, für den die Kollision nach Einschätzung der Ermittler mit einem Totalschaden endete. Der 22-Jährige, den eine Streife am Ort des Geschehens angetroffen hatte, verletzte sich zudem leicht an der Hand und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den alkoholisierten BMW-Fahrer hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Inspektion Hinweise möglicher Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.