Prellungen hat ein 40-Jähriger davongetragen, der am Samstag gegen 11.40 Uhr in der Großkarlbacher Hauptstraße von seinem Roller stürzte. Was den Frankenthaler zu Fall gebracht hat, ist laut Polizei unklar: Zeugen wurden erst nach dem Sturz auf ihn aufmerksam. Und ihn selbst konnten die Polizisten noch nicht fragen: Als sie ankamen, wurde er schon vom Rettungsdienst versorgt. Er kam ins Krankenhaus. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Grünstadt melden: Telefon 06359 93120, E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de.