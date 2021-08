Weil er schwer betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs und im Akazienweg gestürzt war, hat sich ein 48 Jahre alter Frankenthaler laut Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr verletzt. Der Mann klagte den Beamten zufolge über Schmerzen an den Rippen. Der Atemalkoholtest des 48-Jährigen erreichte einen Wert von 4,19 Promille. Experten gehen davon aus, dass Blutalkoholkonzentrationen ab drei Promille tödlich sein können. Nach der Erstversorgung seiner Blessuren wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Neben einem Strafverfahren droht ihm – sofern vorhanden – auch der Verlust des Autoführerscheins, betont die Inspektion in ihrer Pressemitteilung.