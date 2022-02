Wegen der für die Nacht auf Samstag angekündigten Sturmböen hat die Stadtverwaltung entschieden, den Hauptfriedhof und die Friedhöfe in den Vororten aus Sicherheitsgründen ab 16 Uhr für Besucher zu schließen. Um den Schutz etwa vor herabfallenden Ästen zu gewährleisten, wird auch der Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Wormser Straße ab dem Nachmittag gesperrt. Die Zu- und Ausfahrt sei ab dann nicht mehr möglich, teilte die Stadt am Freitagvormittag mit. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad könnten Besucher den Hauptfriedhof dann nur noch über den Notausgang an der Wormser Straße. Es würden Hinweisschilder an den Eingängen der Friedhöfe angebracht. Die Verwaltung rechnet damit. dass die Friedhöfe am Samstag voraussichtlich gegen Nachmittag wieder geöffnet werden können. Für Aufräumarbeiten sei es möglich, dass einzelne Bereiche gesperrt bleiben müssten.