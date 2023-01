Zum Jahresbeginn übernehmen die Narren die Macht in Frankenthal. Am Samstag, 14. Januar, Punkt 11.11 Uhr, ist es nach zweijähriger Corona-Zwangspause soweit. Ab dann tragen laut einer Pressemitteilung die Rosenkavaliere die Würde und Bürde der Rolle als diesjähriger Stadtschlüsselverein. Auch beim anschließenden Neujahrsempfang der Karnevalsvereine im Congress-Forum werden sie die Federführung übernehmen. Bevor jedoch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) zur Übergabe von Stadtschlüssel, Stadtsäckel und Steuerschraube aufgefordert wird, stimmt sich das närrische Volk am Samstagmorgen vor dem Haupteingang des Rathauses auf das närrische Jahr ein. Und es ist fest davon auszugehen, dass dem OB auch diesmal nichts anderes übrig bleiben wird, als die Stadtinsignien zu übergeben. Haben die Narren diese „erobert“, marschieren sie zum Congress-Forum am Stephan-Cosacchi-Platz, wo bei einem gemütlichen Beisammensein auch die Garden der Karnevalsvereine ihr Können zeigen werden. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, beim „Sturm“ auf das Rathaus und dem Empfang im CFF dabei zu sein. Die letzte närrische Machtübernahme in Frankenthal fand vor zwei Jahren statt. Damals waren die Mörscher Wasserhinkele Stadtschlüsselverein.