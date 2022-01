Bei schulischen Problemen der Kinder brauchen auch die Eltern häufig Rat und Hilfe. Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Frankenthal lädt deshalb wieder zu kostenlosen Eltern-Webinaren und einer Woche der offenen Tür ein.

Auf die Vergabe der Halbjahreszeugnisse in den Schulen sind viele diesmal besonders gespannt. Denn wie schon das vergangene ist auch dieses Schuljahr weit entfernt von Normalität. Wie groß die Lernlücken wirklich sind, zeigt sich dieser Tage schwarz auf weiß. Bleiben die Noten hinter den Erwartungen zurück, fragen sich Eltern, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können, das Schuljahresziel doch noch zu erreichen. Hierzu gibt der Studienkreis in Frankenthal Eltern in kostenlosen Webinaren eine Fülle an praktischen Tipps. Zusätzlich lädt das Nachhilfeinstitut vom 31. Januar bis 4. Februar zu einer persönlichen Beratung bei seiner Woche der offenen Tür ein.

Noch Fragen?

Studienkreis Frankenthal, Speyerer Straße 18, Telefon 06233 23121; Beratung: Montag bis Mittwoch, 12.30 bis 17 Uhr, Donnerstag, 13 bis 17 Uhr; E-Mail: frankenthal@studienkreis.de; Internet: www.studienkreis.de/nachhilfe-frankenthal.