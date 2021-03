Schüler sollten bei gleicher Leistung vergleichbar bewertet und benotet werden. Dass dieser Grundsatz nicht generell gilt, hat eine Studie der Hochschule Worms nachgewiesen. Dem bislang in Deutschland unerforschten Thema haben sich die Sozialwissenschaftler Mona Dian (Hochschule Worms) und Moris Triventi (Universität Trient/Italien) gewidmet. Darüber informiert die Hochschule Worms in einer Pressemitteilung. Für die Studie seien rund 3700 Daten von Siebtklässlern an Gymnasien ausgewertet, gleiche Leistungen in Deutsch- und Mathetests verglichen worden. Weil im Ergebnis eine schlechtere Bewertung übergewichtiger Kinder festgestellt werden konnte, fordert die Studie, Kriterien für eine Gleichbehandlung zu definieren, etwa anonymisierte Tests wie an der HS Worms.