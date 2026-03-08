Gute Nachrichten von der Baustelle am Studernheimer Weg: Sie sind soweit abgeschlossen, dass die Straße im Lauf des Montags, 9. März, wieder komplett freigegeben werden kann.

Dann kann Durchgangsverkehr wieder ungehindert rollen zwischen Eppstein und Studernheim. Wie die Stadtwerke weiter mitteilten, sind die Bauarbeiten so flott vorangeschritten, dass der ursprüngliche Wiedereröffnungstermin von Ende März vorgezogen werden konnte. Günstige Witterungsbedingungen und ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten hätten einen zügigen Baufortschritt ermöglicht, so eine Sprecherin. Seit Sommer 2025 hatten die Stadtwerke die Strominfrastruktur modernisiert, um die Energieversorgung langfristig zu sichern. Seitdem musste der Studernheimer Weg gesperrt bleiben.

Nun wird die Baustelle in die Dürkheimer Straße verlagert. In mehreren Teilabschnitten sollen sich dort weitere Arbeiten zur Modernisierung der Energie- und Netzinfrastruktur anschließen und voraussichtlich bis Ende Juni andauern. Anwohner seien vorab über die Vollsperrung der Straße in den jeweiligen Bauabschnitten informiert worden.