Weil der Eigen- und WIrtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) von Montag an Arbeiten an den Banketten der Fahrbahn im Studernheimer Weg erledigen wird, bleibt die Straße nach Angaben der Stadtverwaltung zum Teil gesperrt. Der Verkehr werde per Ampel geregelt. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 15. Mai, abgeschlossen sein.